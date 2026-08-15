Motosiklet Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Halil D'nin (27) kullandığı 47 ACU 509 plakalı motosiklet, Savurkapı Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü kurtarılamadı.
Kaynak: AA