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Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde refüj ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde refüj ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Gül Mahallesi'nde K.G. (25) idaresindeki 06 F 5868 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüj ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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