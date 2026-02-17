Haberler

Mardin'de ramazan öncesi işletmeler denetlendi

Mardin'de ramazan öncesi işletmeler denetlendi
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayı öncesi hijyen, fiyat uyumu ve ürün kontrolleri için işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesi kentteki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıt ekiplerince ramazan ayının yaklaşmasıyla kentteki pastane, fırın, lokanta, market ve kasap gibi işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj, raf ve kasa fiyat uyumu ile saklanma koşulları kontrol edildi.

Denetimlerde kurallara uyulması konusunda esnafa gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, periyodik olarak yürütülen denetimlerin ramazan öncesinde sıklaştırıldığını, denetimlerin ay boyunca devam edeceğini belirtti.

"Mevzuata aykırı işletmelere rastlandığı takdirde yasal işlemlerimiz devam ediyor." ifadesini kullanan Olgaç, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 İstek ve Şikayet Hattı'ndan iletebileceklerini kaydetti."

Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -
