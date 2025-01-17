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Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı

Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı
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Mardin'in Savur ilçesinde devrilen bir pikapta 4 kişi yaralandı. Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EBP 604 plakalı pikap devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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