Mardin'de Pikap Devrildi: 4 Yaralı
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen bir pikapta 4 kişi yaralandı. Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EBP 604 plakalı pikap devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel