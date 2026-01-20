Mardin'de silahlı ve sopalı park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı; olay anı kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park yeri meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö (30). yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ç.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.