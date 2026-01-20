Haberler

Mardin'de silahlı ve sopalı park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı; olay anı kamerada

Mardin'de silahlı ve sopalı park yeri kavgasında 3 kişi yaralandı; olay anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park yeri nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park yeri meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö (30). yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ç.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Oosterwolde'nin talipleri artıyor

Oosterwolde kapış kapış! Sürpriz bir talip daha
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı