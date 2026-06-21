Mardin'de park halindeki TIR'ın dorsesinde yangın

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iş yeri önünde park halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki bir lastikçi dükkanı önünde bulunman park halindeki TIR'ın dorse kısmında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorsede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı