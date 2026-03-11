Haberler

Mardin'de park halindeki 2 iş makinesi yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki 2 iş makinesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında park halindeki 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi 349'uncu sokakta meydana geldi. Park halindeki 2 iş makinesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

