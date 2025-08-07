Mardin'de Park Halinde Yanan Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin'de Park Halinde Yanan Hafif Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Nusaybin ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu bir hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Zeynelabidin Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
