Mardin'de Otomobilin Traktöre Bağlı Su Tankerine Girdiği Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobil, traktöre bağlı su tankerinin altına girerek kaza yaptı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın hızla geliştiğini gösteriyor. Sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı su tankerinin altına girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 28 Nisan'da, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Vefa Evleri Sitesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı su tankerine çarptı. Su tankerinin altına giren otomobilde hasar oluşurken, sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, hızla gelen otomobilin su tankerine çarpıp, altına girdiği görülüyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel