Mardin'de otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı.

Kaza, Ersoylu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar A'ya (20) çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serdar A, Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN