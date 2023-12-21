Mardin'de otomobilin çarptığı atlar öldü, 5 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada ise araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, atlar ise belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı. Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.