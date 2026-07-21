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Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırsal Barış Mahallesi'nde 44 EB 592 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, S.E. (22), H.E. (14), Z.E. (55) ve A.E. (66) yaralandı.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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