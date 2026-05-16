Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun Hürriyet Caddesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.S.A. (68), A.A.C. (50) ve T.A. (75) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ömerli Devlet Hastanesine kaldırılan T.A. kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur