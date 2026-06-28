Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar görürken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Örtü yangını, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yetkinler Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı