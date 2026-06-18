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Mardin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Örtü yangını, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbarla bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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