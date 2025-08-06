Mardin'de Orman Temizliği Seferberliği Başlatıldı

Mardin'de Orman Temizliği Seferberliği Başlatıldı
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Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, gençlerin ve çocukların çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla orman temizliği seferberliği etkinliği düzenledi. Enes Güneş, temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için birlikteliğin önemini vurguladı.

Mardin'de orman temizliği seferberliği başlatıldı.

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ve çocukların çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bilincini pekiştirmek, ayrıca ormanların korunmasına yönelik farkındalığı oluşturmak amacıyla orman temizliği seferberliği etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önder Mardin İl Temsilcisi Enes Güneş, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaz okulu öğrencileriyle sahada olduklarını belirtti.

Güneş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına karşı dikkat çekmek ve temiz bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla gençlerle temizlik seferberliğine katıldık. 'Bugünün küçük elleri, yarının büyük sorumluluklarıyla buluşuyor' diyerek, daha temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için küçük büyük demeden hep birlikte çalışmaya devam diyoruz."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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