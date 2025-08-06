Mardin'de orman temizliği seferberliği başlatıldı.

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ve çocukların çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bilincini pekiştirmek, ayrıca ormanların korunmasına yönelik farkındalığı oluşturmak amacıyla orman temizliği seferberliği etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önder Mardin İl Temsilcisi Enes Güneş, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaz okulu öğrencileriyle sahada olduklarını belirtti.

Güneş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına karşı dikkat çekmek ve temiz bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla gençlerle temizlik seferberliğine katıldık. 'Bugünün küçük elleri, yarının büyük sorumluluklarıyla buluşuyor' diyerek, daha temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için küçük büyük demeden hep birlikte çalışmaya devam diyoruz."