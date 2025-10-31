Haberler

Mardin'de Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Mardin'de Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi
Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zeytinli Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi vererek çevre bilincini artırmayı amaçladı. Öğrencilere yağ toplama bidonları, pil kutuları ve ambalaj toplama kutuları dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi'nde sıfır atık konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ahmet Tulga ve görevliler Zeytinli İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette, öğrencilere yağ toplama bidonları, pil kutuları ve ambalaj toplama kutuları dağıtılarak sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Ayrıca hanelere ambalaj kutuları dağıtıldı, sıfır atık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

