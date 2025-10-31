Mardin'de Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi'nde sıfır atık konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ahmet Tulga ve görevliler Zeytinli İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette, öğrencilere yağ toplama bidonları, pil kutuları ve ambalaj toplama kutuları dağıtılarak sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Ayrıca hanelere ambalaj kutuları dağıtıldı, sıfır atık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.