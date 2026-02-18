Haberler

Mardin'de öğrencilerden kırsal okullara kitap desteği

Güncelleme:
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 3 okula kitap desteği yapıldı.

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri başlattığı kampanya ile hikaye, roman ve yardımcı kaynaklardan oluşan 1000 kitap, Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle Artuklu ilçesinin kırsal mahallelerindeki 3 okula ulaştırıldı.

Okul Müdürü Mehmet Fatih Aydar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları sosyal destek çalışmalarını eğitim projeleriyle de sürdürdüklerini söyledi.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Aydar, "Ramazan dolayısıyla gıda yardım çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu süreci eğitimle taçlandırmak istedik. Öğrencilerimizin topladığı kitapları kırsaldaki okullara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca sosyal ve eğitime destek odaklı çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Güneş ise öğrencilerinin akademik ve manevi gelişimlerini desteklemeye yönelik faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -
