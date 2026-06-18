Kızıltepe'de evin odunluğu ve damdaki kulübe yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tek katlı evin önündeki odunluk ile damda bulunan kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 847'nci Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Evin önündeki odunluk ile damda bulunan kulübede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında odunluk ve kulübede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı