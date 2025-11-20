Mardin'de Müdür Yardımcısı Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı

MARDİN'de müdür yardımcısı Vehap Özkan, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir kız öğrencinin teneffüste yediği yiyecek, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden okulun müdür yardımcısı Vehap Özkan, Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale ile öğrencii yeniden nefes almaya başladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.