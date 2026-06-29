Haberler

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek, 3 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 BKE 923 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan motosiklette bulunan yabancı uyruklu Kava E.İ. (38), Hevin M. (25) ve 1,5 yaşındaki bebekleri Nadir E.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nadir bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Dünyanın beklediği haberi verdi!

Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu

Amedspor'u tutabilene aşk olsun! Bir sürpriz transfer daha duyuruldu
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş aniden fenalaştı, Özlem Çerçioğlu bir an olsun yanında ayrılmadı

Törende korku dolu anlar! AK Parti Milletvekili aniden fenalaştı
100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu

100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Birkaç metre kala faciadan dönüldü
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti