Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek, 3 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1'i bebek, 3 kişi yaralandı. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 BKE 923 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan motosiklette bulunan yabancı uyruklu Kava E.İ. (38), Hevin M. (25) ve 1,5 yaşındaki bebekleri Nadir E.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nadir bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı