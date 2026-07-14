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Başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı

Başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı
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Mardin'in Derik ilçesinde evde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Merve Erbek, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edilerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde evde tabancayla başından vurulmuş halde bulunup, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Merve Erbek'in cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alındı. Erbek'in cenazesi, Derik ilçesine bağlı Pirinçli Mahallesi'ne getirildi. Erbek, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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