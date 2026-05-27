Mardin'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde 17 acemi kasap yaralandı

MARDİN'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 17 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde 17 kişi, aldıkları kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbeleri ya da kesici aletlerle yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere başvururken, bazıları da ambulanslarla götürüldü. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

