Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,