Mardin'de Kokain Operasyonu: 1 Kilo 118 Gram Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen operasyonda, motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir araçta 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
