Mardin'de Kokain Operasyonu: 1 Kilo 118 Gram Ele Geçirildi
Mardin'de düzenlenen operasyonda, motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir araçta 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Mardin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel