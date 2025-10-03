Mardin'de Kokain Operasyonu: 1 Kilo 118 Gram Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.