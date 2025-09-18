Haberler

Mardin'de Kırık Ayağı Olan İnek, Sedyeyle Taşındı

Nusaybin'de dağlık alanda ayağı kırılan inek, yöre sakinlerinin yardımıyla tahtadan yapılan sedyeyle taşındı. İneği bulundugu yerden çıkaran vatandaşlar, Kılıç'a yardımcı oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık bölgede ayağı kırılan inek, yöre sakinleri tarafından yapılan sedyeyle taşındı.

İlçenin kırsal Düzce Mahallesi'nde Bahrem Kılıç'a ait ineğin, dağlık arazide otladığı sırada ayağı kırıldı.

Hareket edemeyen ineği bulunduğu yerde yem ve su vererek besleyen Kılıç, bu durumu vatandaşlara ve belediye ekiplerine anlattı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, tahtalardan yapılan sedyeyle yola kadar yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.

Burada belediyeye ait iş makinesine alınan inek kırsal mahalleye götürüldü.

Kılıç, ineğinin kurtarılmasına destek veren vatandaşlar ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
