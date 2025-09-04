Haberler

Mardin'de Kiliseye Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Mor Hurmüz Keldani Kilisesi'nde hakaret içeren sözler sarf eden şüpheli, polis tarafından tutuklandı. Şüpheli, halkın dini değerlerini aşağılama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

MARDİN'de kilisede hakaret içerikli sözler sarf edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli, tutuklandı.

3 Eylül'de X platformunda yapılan bir paylaşımda yüzü görünmeyen kişinin Mor Hurmüz Keldani Kilisesi içerisinde hakaret içerikli sözler sarf edip, hareketler yaptığı görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Trossard için dev teklif

Süper Lig devinden Trossard için teklif: 22 milyon euro
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.