Mardin'de Kiliseye Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
Mardin'de Mor Hurmüz Keldani Kilisesi'nde hakaret içeren sözler sarf eden şüpheli, polis tarafından tutuklandı. Şüpheli, halkın dini değerlerini aşağılama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
3 Eylül'de X platformunda yapılan bir paylaşımda yüzü görünmeyen kişinin Mor Hurmüz Keldani Kilisesi içerisinde hakaret içerikli sözler sarf edip, hareketler yaptığı görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
