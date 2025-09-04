Mardin'de Kiliseye Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

MARDİN'de kilisede hakaret içerikli sözler sarf edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli, tutuklandı.

3 Eylül'de X platformunda yapılan bir paylaşımda yüzü görünmeyen kişinin Mor Hurmüz Keldani Kilisesi içerisinde hakaret içerikli sözler sarf edip, hareketler yaptığı görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.