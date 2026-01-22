Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 ölü, 2 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman olduğu öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel