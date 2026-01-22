Haberler

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 ölü, 2 yaralı

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 ölü, 2 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman olduğu öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
