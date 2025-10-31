Haberler

Mardin'de Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu baba Abdulbaki Eroğlu yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Mehmet Salih Eroğlu hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil ile 3 tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada babası Abdulbaki Eroğlu'nu (60) kaybeden ve ağır olarak kurtulan Mehmet Salih Eroğlu (19), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 2 Ekim'de Midyat-Dargeçit yolu Barıştepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. 16 RS 058 plakalı otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Abdulbaki Eroğlu hayatını kaybetti. Eroğlu'nun yanındaki oğlu Mehmet Salih Eroğlu ile otomobildeki Ömer Ö. (30) Demet Ö. (28) ve 10 aylık Melih Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Salih Eroğlu (19), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Eroğlu, bugün hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Salih Eroğlu'nun cenazesi, Midyat ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
