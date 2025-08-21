Mardin'de Kayıp Kardeşler Evlerinde Ölü Bulundu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Muatter Işıktaş ile kardeşi Leyla Işıktaş (60), evlerinde ölü bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde oturan Leyla Işıktaş ile ablası Muatter Işıktaş'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine saat 15.00 sıralarında adrese ekipler sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Leyla ve Muatter Işıktaş'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ilk incede yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettikleri belirlenen Işıktaş kardeşlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Abla kardeşin kesin ölüm nedenlerinin, otopsiyle netlik kazanacağı bildirildi.