Mardin'de Kayıp Kardeşler Evlerinde Ölü Bulundu

Mardin'de Kayıp Kardeşler Evlerinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Muatter ve Leyla Işıktaş kardeşler evlerinde ölü bulundu. Yakınları tarafından polise yapılan ihbar sonrası eve giden ekipler, kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Muatter Işıktaş ile kardeşi Leyla Işıktaş (60), evlerinde ölü bulundu.

Merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde oturan Leyla Işıktaş ile ablası Muatter Işıktaş'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine saat 15.00 sıralarında adrese ekipler sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Leyla ve Muatter Işıktaş'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ilk incede yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettikleri belirlenen Işıktaş kardeşlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Abla kardeşin kesin ölüm nedenlerinin, otopsiyle netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti

7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.