Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası ulaşıma güvenliği sağlamak amacıyla kent genelinde karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, ana arterler ve kırsal mahalle yollarında tuzlama, solüsyon uygulamaları, kar küreme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirmekte.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyenin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kar yağışıyla birlikte gece saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, başta ana arterler olmak üzere şehir merkezi ve kırsal mahalle yollarında tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak kar küreme ve temizlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etti.

Ulaşım güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların günlük yaşamında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla tüm ekipler görev yaptı.

Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları ve kritik geçiş noktalarında yürütülen karla mücadele çalışmaları, olumsuz hava koşulları sona erene kadar kesintisiz devam edecek.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu