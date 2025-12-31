Haberler

Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları, önemli yolların açılması ve kar küreme faaliyetlerini içeriyor. Ekipler, özellikle ana arterler ve hastane güzergahlarına öncelik vererek yolları güvenli hale getiriyor.

Mardin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Karayolları, AFAD ve ilgili ekiplerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, iş makineleriyle yol açma ve kar küreme faaliyetleri sürdürülüyor.

Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ve ulaşımın kesintisiz olması gereken bölgelere öncelik veriliyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yollar güvenli hale getirilerek ulaşıma açık tutuluyor.

Açıklamada, ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve kış şartlarına uygun tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
