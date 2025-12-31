Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Mardin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Karayolları, AFAD ve ilgili ekiplerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, iş makineleriyle yol açma ve kar küreme faaliyetleri sürdürülüyor.

Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları, hastane güzergahları ve ulaşımın kesintisiz olması gereken bölgelere öncelik veriliyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yollar güvenli hale getirilerek ulaşıma açık tutuluyor.

Açıklamada, ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve kış şartlarına uygun tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.