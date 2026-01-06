Çifte cinayetin şüphelisi, kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. (59) olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ocak'ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş'ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira'nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. TIR şoförü olan M.B.'nin Irak'a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi.