Mardin'de kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kavga ettiği kardeşi Erol Karçı tarafından silahla vurulan Ergin Karçı (33) toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Erol Karçı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan Ergin Karçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları, sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla Karçı'yı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Engin Karçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Karçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Derecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, Karçı'nın kardeşi Erol Karçı'yı gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
