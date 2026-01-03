Haberler

Mardin'de kar ve sis manzarası dronla görüntülendi

Mardin'de kar ve sis manzarası dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de kar yağışı sonrası tarihi yapılar beyaza bürünürken, çöken sis muhteşem manzaralar oluşturdu. Dron görüntüleri, kentin doğal ve kültürel güzelliklerini gözler önüne serdi.

MARDİN'de kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi yapıların üzerine akşam saatlerinde çöken sis, güzel görüntüler oluşturdu. O anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.

Tarihi yapıları, kültürel değerleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan Mardin, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile kentteki birçok cami ve kilise güzel görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde çöken sisle birlikte tarihi yapıların üzeri tamamen sisle kaplanırken, ortaya güzel manzaralar çıktı.

'GÜNDÜZÜ AYRI, GECESİ AYRI GÜZEL'

Görüntüleri dronla kaydeden dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel Mardin'i dron kamerasıyla çekip tanıtmaya çalışıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde