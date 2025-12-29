Haberler

Mardin'de kar yağışı etkili oldu

Mardin'de kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Mardin'de sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, trafik kazaları da meydana geldi. Ekipler karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

Sürücüler karla kaplı yollarda, vatandaşlar da kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Karla mücadele ve trafik polisi ekipleri, iterek destek oldukları bazı araçların hareket etmesine yardım etti.

Kentin farklı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
