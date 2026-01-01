Mardin'de kardan kapanan 120 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları sürüyor

MARDİN'de gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Mardin'de dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı, gece saatlerinde de devam etti. Yağış nedeniyle kent genelinde 120 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Artuklu ilçesi kırsal Akbağ Mahallesi'nde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekiplerinin müdahalesiyle yol açılırken, ambulans hastaya ulaştı. Hamzabey Mahallesi'nde de araçlarıyla mahsur kalanlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.