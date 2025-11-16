Mardin'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

MARDİN'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mevkisinde meydana geldi. 44 LY 176 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ağaca çarparak duran kamyonetteki Mehmet Salih B. (58), Celal A. (45), Fırat B. (38), Sori B. (35), Divan B. (10) ve Can B. (9) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.