Mardin'de şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada 1'i doktor 4 kişi yaralandı.
Mardin'de şarampole devrilen kamyonetteki 1'i doktor 4 kişi yaralandı.
Ömerli-Midyat yolunun 1. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, doktor M.A. (40) ile N.O. (33), D.F. (29) ve S.A. (37) yaralandı.
Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur