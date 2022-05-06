Mardin'de kadınların hazırladığı ürünler belediyenin açtığı iki mağazada satışa sunuluyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı iki mağazada kadınların hazırladığı yöresel ürünler satışa sunuldu.

Kentte kurdukları 5 kooperatif bünyesinde hediyelik tablo, örme bebek, sabun, turşu gibi yöreye özgü ürünler üreten kadınlar, bu ürünleri Büyükşehir Belediyesinin açtığı 2 mağazada satışa sunarak gelir elde ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile turistlerin yoğun olarak gezdiği Cumhuriyet Meydanı Kültür Sokağı'nda açılan mağazalarda incelemelerde bulundu.

Satışa sunulan ürünleri inceleyen Demirtaş, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik gereği en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda bir çalışma yürüttüklerini, ilk etapta 5 kooperatifteki kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkardıklarını ifade eden Demirtaş, elde edilen gelirin de bu kooperatiflerin hesabına yatırıldığını belirtti.

Demirtaş, yeni bir çalışma daha başlatacaklarını aktararak "Bu ürünlerin e-ticaret üzerinden de pazarlamasını yapacağız. ve ücretlerini doğrudan kooperatiflerimizin hesabına geçireceğiz. Belediye olarak hiçbir kesinti yapmadan doğrudan gelir kadınlara verilecek. Bir taraftan pazarlama ve satışını gerçekleştireceğiz bir taraftan da üretimin artırılmasını sağlamaya çalışacağız. Kadınları meslek sahibi yapma ve onların kendi ayakları üzerinde durmaları için çalışmalar yapacağız." dedi.

Üreten, emek veren kadınların her daim yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Demirtaş, üreterek hem aile bütçelerine hem de kentin ekonomisine katkıda bulunan kadınlara teşekkür etti.