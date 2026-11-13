Mardin'de JASAT'ın 1-31 Ekim çalışmasında 42 hükümlü yakalandı

Mardin'de JASAT'ın 1-31 Ekim çalışmasında 42 hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 1-31 Ekim'de yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-31 Ekim'de çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA