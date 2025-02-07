Mardin'de Jandarmadan Toplu Taşıma Denetimi
Mardin'de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına bu tür uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Mardin'de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yolculara emniyet kemerinin önemini konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kentin huzur ve güvenini sağlamaya yönelik uygulama ve denetimlerin devam edeceğini belirtildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel