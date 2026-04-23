Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü
Mardin'in Midyat ilçesindeki bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek 3. kattan düşüp ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan Ahmet M. (49) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol