Mardin'de İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen Abdurrahman Kandemir (53), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Kızıltepe Şehir Stadyumu'nun çevresindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir, çalıştığı iskeleden dengesini kaybederek yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Fırat Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.