MARDİN'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Karakuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki F.Ö. (71), A.Ö. (33), M.Ö. (28), R.Ş. (31) ve ismi öğrenilmeyen 37 yaşındaki bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
