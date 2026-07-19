Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün gece Yenikent Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur