Haberler

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün gece Yenikent Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor

İstila mı başladı? İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi