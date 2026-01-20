Haberler

Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışmanın ardından gerçekleşti. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ç.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
