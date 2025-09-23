Mardin'de İki Çocuk Bisiklet Çaldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda iki çocuk, bırakılan bisikletleri alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri çocukları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, 20 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Yenikent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Yaya olarak gelen 2 çocuk, bölgedeki binanın girişine bırakılan bisikletleri alıp uzaklaştı. Çocukların bisikletlere binerek hızla uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel