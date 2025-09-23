Haberler

Mardin'de İki Çocuk Bisiklet Çaldı

Mardin'de İki Çocuk Bisiklet Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda iki çocuk, bırakılan bisikletleri alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, binanın önüne bırakılan 2 bisiklet, 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Yenikent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Yaya olarak gelen 2 çocuk, bölgedeki binanın girişine bırakılan bisikletleri alıp uzaklaştı. Çocukların bisikletlere binerek hızla uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.