Mardin'de 2 aile arasındaki husumet sona erdi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile barıştırıldı.

Arı ve Sarav aileleri arasında yaklaşık 2 yıl önce çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesi üzerine kırsal Haydar Mahallesi'ndeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde barış programı düzenlendi.

İl Müftüsü Enver Türkmen, programda yaptığı konuşmada, kentte bu hafta üçüncü barışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsanların kardeşçe ve barış içinde hayatlarını idame etmeleri gerektiğini belirten Türkmen, "Düşmanlık, kin ve nefret dinimizde zaten olmaması gereken şeylerdir. Barış Allah'tandır, Rahman'dandır." dedi.

Türkmen, aileler arasındaki kini sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, barışın sağlanmasında gerekli ortamı hazırlayanlara teşekkür etti.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak da bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çaba harcayacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ise aileler arasındaki husumetin son bulması dolayısıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Uncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yangın, bir ateş bir kıvılcımla başlar ama bir ateşi söndürmek için onlarca su gerekir. O yüzden barış, ateşin ve terörün olmadığı bir alan demektir. Ateşin olmadığı yerde bereket vardır. Bereketin olduğu yerde her şey gelişir. Barışın tesisi inşallah bir bereketi getirecektir. Bu bahsettiğim ateş, biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecidir. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin içinde ve dışında her yerde ateşleri söndürecek olan bir süreçtir. Dolayısıyla barışta bereket, rahmet, esenlik vardır."

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, daha sonra her iki aile bireyleri tokalaştı.

Programa, kanaat önderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.