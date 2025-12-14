Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 79 ekip ve 196 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla düzenlenen uygulamada, 43 okul çevresi, 26 umuma açık yer, 27 metruk bina, 31 park ve bahçe kontrol edildi.

Bu kapsamda, 3 bin 135 kişi sorgulandı, 2 bakayaya tebligat yapıldı, 5 fişek ele geçirildi, 1214 araç ve sürücüsü denetlendi, 45 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadesine yer verildi